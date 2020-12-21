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ABD’nin yapısal boru ithalatı Ekim ayında %1,9 arttı

Pazartesi, 21 Aralık 2020 10:14:06 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Ekim ayında ABD’nin yapısal boru ithalatı, Eylül ayına kıyasla %1,9 ve 2019 yılı Ekim ayına kıyasla %3,6 artışla 32.557 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 28,2 milyon $ ve 2019 yılı Ekim ayında kaydedilen 38,3 milyon $’a kıyasla 31,3 milyon $ oldu.

Ekim ayında ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 23.550 mt ve geçen yıl Ekim ayında kaydedilen 24.602 mt’a kıyasla 21.348 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 6.484 mt ile Meksika ve 1.326 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  boru  borular  |  benzer haberler »


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