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ABD’nin yapısal boru ithalatı Ekim ayında %17,4 düştü

Çarşamba, 21 Aralık 2022 09:03:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %17,4 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %23,3 düşüşle 31.976 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 64,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 82,2 milyon $’a kıyasla 47,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 17.101 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 20.797 mt’a kıyasla 16.586 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.122 mt ile Meksika, 4.098 mt ile Çin ve 1.741 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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