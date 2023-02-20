ABD’nin yapısal boru ithalatı Aralık ayında %13,6 arttı

Pazartesi, 20 Şubat 2023 09:03:01 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %13,6 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %3,1 artışla 33.194 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 49,6 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 72,7 milyon $’a kıyasla 49,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 17.657 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 4.331 mt’a kıyasla 14.067 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.979 mt ile Güney Kore, 6.887 mt ile Meksika ve 1.046 mt ile Çin takip etti.