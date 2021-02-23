ABD’nin yapısal boru ithalatı Aralık ayında %1,3 arttı

Salı, 23 Şubat 2021 10:13:39 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin yapısal boru ithalatı, Kasım ayına kıyasla %1,3 artış ve 2019 yılı Aralık ayına kıyasla %11,4 düşüşle 27.045 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 28 milyon $ ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 32,2 milyon $’a kıyasla 29,1 milyon $ oldu.

Aralık ayında ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 19.525 mt ve önceki yıl Aralık ayında kaydedilen 19.648 mt’a kıyasla 18.283 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.494 mt ile Meksika ve 1.997 mt ile Güney Kore takip etti.