﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin yapısal boru ithalatı Aralık ayında %1,3 arttı

Salı, 23 Şubat 2021 10:13:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin yapısal boru ithalatı, Kasım ayına kıyasla %1,3 artış ve 2019 yılı Aralık ayına kıyasla %11,4 düşüşle 27.045 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 28 milyon $ ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 32,2 milyon $’a kıyasla 29,1 milyon $ oldu.

Aralık ayında ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 19.525 mt ve önceki yıl Aralık ayında kaydedilen 19.648 mt’a kıyasla 18.283 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.494 mt ile Meksika ve 1.997 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

22  Şub

ABD’nin mekanik boru ithalatı Aralık ayında %8,5 azaldı
18  Şub

ABD imalat sektörü satış ve sevkiyatları Aralık ayında %0,8 arttı
18  Şub

ABD’nin filmaşin ithalatı Aralık ayında %14,1 geriledi
15  Şub

ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Aralık ayında %0,6 arttı
11  Şub

ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı Aralık ayında %147,4 arttı