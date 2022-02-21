ABD’nin yapısal boru ithalatı Aralık ayında %11,5 düştü

Pazartesi, 21 Şubat 2022 09:02:47 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %11,5 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %19,1 artışla 32.211 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 74,2 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 29,1 milyon $’a kıyasla 72,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 19.559 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 18.283 mt’a kıyasla 15.055 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 6.126 mt ile Meksika, 3.827 mt ile Güney Kore, 3.709 mt Çin ve 1.183 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.