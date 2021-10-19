ABD’nin yapısal boru ithalatı Ağustos ayında %37,6 arttı

Salı, 19 Ekim 2021 09:02:08 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %37,6 ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %20,3 artışla 37.481 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 55 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 29,4 milyon $’a kıyasla 74,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 15.747 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 22.489 mt’a kıyasla 17.819 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.588 mt ile İspanya ve 6.968 ile Meksika takip etti.