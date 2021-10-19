﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin yapısal boru ithalatı Ağustos ayında %37,6 arttı

Salı, 19 Ekim 2021 09:02:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %37,6 ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %20,3 artışla 37.481 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 55 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 29,4 milyon $’a kıyasla 74,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 15.747 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 22.489 mt’a kıyasla 17.819 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.588 mt ile İspanya ve 6.968 ile Meksika takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  ith/ihr istatistikleri  borular  çelik üretimi  boru  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

08 Eki

ABD’nin OCTG boru ithalatı Ağustos ayında %34,3 düştü
01 Eki

ABD’nin mekanik boru ihracatı Temmuz ayında %14,9 arttı
27 Eyl

ABD’nin OCTG boru ihracatı Temmuz ayında %10,8 düştü
22 Eyl

ABD’nin mekanik boru ithalatı Temmuz ayında %27,9 arttı
21 Eyl

ABD’nin yapısal boru ihracatı Temmuz ayında %6,8 düştü