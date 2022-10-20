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ABD’nin yapısal boru ithalatı Ağustos ayında %2,5 düştü

Perşembe, 20 Ekim 2022 09:02:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %2,5 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %17,1 düşüşle 31.051 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 69,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 74,5 milyon $’a kıyasla 66,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 18.210 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 17.819 mt’a kıyasla 19.692 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.376 mt ile Meksika ve 1.042 mt ile Finlandiya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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