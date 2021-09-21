ABD’nin yapısal boru ihracatı Temmuz ayında %6,8 düştü

Salı, 21 Eylül 2021 16:10:07 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %6,8 düşüşle ve geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %32,6 artışla 8.617 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 18,7 milyon $’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 9,6 milyon $’a kıyasla 19,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 5.631 mt’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 3.957 mt’a kıyasla 4.295 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.175 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.