ABD’nin yapısal boru ihracatı Temmuz ayında %2,8 düştü

Pazartesi, 26 Eylül 2022 09:07:56 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %2,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %45,5 artışla 12.536 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 27,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 19,2 milyon $’a kıyasla 27,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 8.032 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 4.295 mt’a kıyasla 6.527 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 5.414 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.