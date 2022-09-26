﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin yapısal boru ihracatı Temmuz ayında %2,8 düştü

Pazartesi, 26 Eylül 2022 09:07:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %2,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %45,5 artışla 12.536 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 27,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 19,2 milyon $’a kıyasla 27,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 8.032 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 4.295 mt’a kıyasla 6.527 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 5.414 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Eylül ortasında %0,2 arttı

26 Eyl | Çelik Haberler

ABD’de Güney Kore ve Tayvan’dan ithal doğal gaz ve muhafaza borusu fiyatları

26 Eyl | Boru

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık hafifçe yükseldi

26 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’de kutu profil fiyatları sabit fakat olumsuz beklentiler sürüyor

23 Eyl | Boru

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla hafifçe gevşedi

23 Eyl | Boru

Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında aylık %0,2 arttı

22 Eyl | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay seyretti

21 Eyl | Boru

Zekelman yeni boru galvanizleme tesisinin inşasına Aralık ayında başlayacak

21 Eyl | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ithalatı Temmuz ayında %15,9 düştü

21 Eyl | Çelik Haberler

ABD’de kutu profil fiyatları hala sabit fakat ciddi indirimler yaygın

20 Eyl | Boru