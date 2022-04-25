ABD’nin yapısal boru ihracatı Şubat ayında %9,6 arttı

Pazartesi, 25 Nisan 2022 09:19:54 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %9,6 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %24,9 artışla 10.019 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 18,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 12,7 milyon $’a kıyasla 20,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 3.570 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 2.428 mt’a kıyasla 4.975 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 4.888 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.