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ABD’nin yapısal boru ihracatı Ocak ayında %27,9 arttı

Cuma, 25 Mart 2022 09:09:37 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %27,9 artışla ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %10,4 düşüşle 9.143 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 15,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 16,4 milyon $’a kıyasla 18,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 4.331 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 7.296 mt’a kıyasla 5.040 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.570 mt ile Meksika takip etti. Ocak ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: boru  borular  ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri 

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