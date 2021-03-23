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ABD’nin yapısal boru ihracatı Ocak ayında %14,9 arttı

Salı, 23 Mart 2021 10:07:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı Aralık ayına göre %14,9 ve geçen yılın Ocak ayına göre %6,5 artışla 10.209 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Aralık ayında kaydedilen 13,3 milyon $ ve geçen yılın Ocak ayında kaydedilen 15 milyon $’a kıyasla 16,4 milyon $ oldu.

Ocak ayında, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında yapılan 6.371 mt’a ve geçen yılın Ocak ayında yapılan 5.189 mt’a kıyasla 7.296 mt ihracat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 2.586 mt ile Meksika takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: borular  ith/ihr istatistikleri  boru  çelik üretimi  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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