ABD’nin yapısal boru ihracatı Nisan ayında %4,9 düştü

Cuma, 24 Haziran 2022 09:06:57 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %4,9 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %39,8 artışla 12.728 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 27,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 16,8 milyon $’a kıyasla 26,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 7.843 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 5.675 mt’a kıyasla 8.046 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.748 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.