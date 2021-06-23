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ABD’nin yapısal boru ihracatı Nisan ayında %14,1 düştü

Çarşamba, 23 Haziran 2021 09:52:49 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %14,1 düşüşle ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %17,2 artışla 9.101 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 17,2 milyon $’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 10,1 milyon $’a kıyasla 16,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 6.597 mt’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 3.735 mt’a kıyasla 5.675 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.113 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: boru  Kuzey Amerika  ABD  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  borular  |  benzer haberler »


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