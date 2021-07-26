ABD’nin yapısal boru ihracatı Mayıs ayında %6 düştü

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 09:50:02 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %6 düşüşle ve geçen yılın Mayıs ayına kıyasla %36 artışla 8.555 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 16,8 milyon $’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 8,8 milyon $’a kıyasla 16,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 5.675 mt’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 4.019 mt’a kıyasla 5.595 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.676 mt ile Meksika takip etti. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.