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ABD’nin yapısal boru ihracatı Mayıs ayında %18,9 düştü

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 09:08:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %18,9 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %20,6 artışla 10.316 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 26,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 16,6 milyon $’a kıyasla 22,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 8.046 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 5.595 mt’a kıyasla 6.111 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.316 mt ile Meksika takip etti. Mayıs ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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