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ABD’nin yapısal boru ihracatı Mart ayında %32,2 arttı

Perşembe, 20 Mayıs 2021 10:23:17 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, bu yılın Mart ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı Şubat ayına kıyasla %32,2 ve geçen yılın Mart ayına kıyasla %8,9 artışla 16.937 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 12,7 milyon $ ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 13,3 milyon $’a kıyasla 17,2 milyon $ oldu.

Mart ayında, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında yapılan 5.345 mt’a ve geçen yılın Mart ayında yapılan 5.237 mt’a kıyasla 6.597 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.693 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: ABD  borular  Kuzey Amerika  çelik üretimi  boru  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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