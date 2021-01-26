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ABD’nin yapısal boru ihracatı Kasım ayında %7,9 düştü

Salı, 26 Ocak 2021 09:30:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, 2020 yılının Kasım ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı Ekim ayına göre %7,9 ve önceki yılın Kasım ayına göre %18,5 düşüşle 10.432 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Ekim ayında kaydedilen 12,2 milyon $ ve önceki yılın Kasım ayında kaydedilen 14,4 milyon $’a kıyasla 11,4 milyon $ oldu.

Kasım ayında, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında yapılan 6.352 mt’a ve önceki yılın Kasım ayında yapılan 6.970 mt’a kıyasla 5.565 mt ihracat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 2.601 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.

 


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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