ABD’nin yapısal boru ihracatı Kasım ayında %26,8 düştü

Pazartesi, 24 Ocak 2022 09:15:06 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %26,8 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %22,9 düşüşle 6.618 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 21,4 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 11,4 milyon $’a kıyasla 15,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 4.434 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 5.565 mt’a kıyasla 3.694 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.717 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.