ABD’nin yapısal boru ihracatı Kasım ayında %10,7 azaldı

Salı, 24 Ocak 2023 09:09:07 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %10,7 düşüşle ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %30,3 artışla 8.621 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 17,4 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 15,8 milyon $’a kıyasla 15,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 4.094 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 2.716 mt’a kıyasla 4.759 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 3.062 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.