ABD’nin yapısal boru ihracatı Haziran ayında %8,1 arttı

Salı, 24 Ağustos 2021 09:14:34 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %8,1 ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %18,7 artışla 9.247 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 16,6 milyon $’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 11,4 milyon $’a kıyasla 18,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 5.595 mt’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 4.892 mt’a kıyasla 5.631 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.405 mt ile Meksika takip etti. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.