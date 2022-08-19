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ABD’nin yapısal boru ihracatı Haziran ayında %25 arttı

Cuma, 19 Ağustos 2022 09:05:14 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %25 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %39,5 artışla 12.896 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 22,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 18,7 milyon $’a kıyasla 27,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 6.111 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 5.632 mt’a kıyasla 8.032 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.358 mt ile Meksika takip etti. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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