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ABD’nin yapısal boru ihracatı Eylül ayında %14,7 düştü

Çarşamba, 24 Kasım 2021 09:19:01 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %14,7 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %7,9 düşüşle 8.957 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 21,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 12,9 milyon $’a kıyasla 21 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 6.525 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 6.086 mt’a kıyasla 5.041 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.514 mt ile Meksika takip etti. Eylül ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: ABD  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  boru  borular  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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