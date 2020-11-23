﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin yapısal boru ihracatı Eylül ayında %10,6 düştü

Pazartesi, 23 Kasım 2020 10:56:17 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, 2020 yılının Eylül ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı Ağustos ayına göre %10,6 düşüş ve önceki yılın Eylül ayına göre %3,1 artışla 9.572 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Ağustos ayında kaydedilen 14,8 milyon $ ve önceki yılın Eylül ayında kaydedilen 13,2 milyon $’a kıyasla 12,6 milyon $ oldu.

Eylül ayında, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında yapılan 5.269 mt’a ve önceki yılın Eylül ayında yapılan 5.112 mt’a kıyasla 6.028 mt ihracat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 2.789 mt ile Meksika takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: borular  çelik üretimi  boru  Kuzey Amerika  ABD  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

19  Kas

ABD’nin yapısal boru ithalatı Eylül ayında %2,4 arttı
18  Kas

ABD’nin mekanik boru ithalatı Eylül ayında %18,7 düştü
13  Kas

ABD’nin standart boru ithalatı Eylül ayında %14,5 düştü
10  Kas

ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı Eylül ayında %49,6 düştü
27  Eki

ABD’nin OCTG boru ihracatı Ağustos ayında %13,5 düştü