ABD’nin yapısal boru ihracatı Eylül ayında %10,6 düştü

Pazartesi, 23 Kasım 2020 10:56:17 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, 2020 yılının Eylül ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı Ağustos ayına göre %10,6 düşüş ve önceki yılın Eylül ayına göre %3,1 artışla 9.572 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Ağustos ayında kaydedilen 14,8 milyon $ ve önceki yılın Eylül ayında kaydedilen 13,2 milyon $’a kıyasla 12,6 milyon $ oldu.

Eylül ayında, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında yapılan 5.269 mt’a ve önceki yılın Eylül ayında yapılan 5.112 mt’a kıyasla 6.028 mt ihracat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 2.789 mt ile Meksika takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.