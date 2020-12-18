﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin yapısal boru ihracatı Ekim ayında %4,1 düştü

Cuma, 18 Aralık 2020 10:12:40 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, 2020 yılının Ekim ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı Eylül ayına göre %4,1 ve önceki yılın Ekim ayına göre %18,7 düşüşle 9.324 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Eylül ayında kaydedilen 12,9 milyon $ ve önceki yılın Ekim ayında kaydedilen 16,9 milyon $’a kıyasla 12,2 milyon $ oldu.

Ekim ayında, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında yapılan 6.086 mt’a ve önceki yılın Ekim ayında yapılan 6.970 mt’a kıyasla 6.352 mt ihracat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 2.786 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  boru  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  borular  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Ara

ABD’nin mekanik boru ithalatı Ekim ayında %4,5 arttı
14  Ara

ABD’nin standart boru ithalatı Ekim ayında %21 düştü
11  Ara

ABD’nin hat borusu ithalatı Ekim ayında %26,2 arttı
07  Ara

ABD’nin mekanik boru ihracatı Eylül ayında %10,5 düştü
26  Kas

ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ihracatı Eylül ayında %1,1 düştü