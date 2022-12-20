ABD’nin yapısal boru ihracatı Ekim ayında %22,6 düştü

Salı, 20 Aralık 2022 09:21:20 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %22,6 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %6,7 artışla 9.651 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 26,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 21,4 milyon $’a kıyasla 17,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 6.567 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 4.434 mt’a kıyasla 5.251 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.095 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.