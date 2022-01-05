ABD’nin yapısal boru ihracatı Ekim ayında %0,9 arttı

Çarşamba, 05 Ocak 2022 09:12:01 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %0,9 artışla ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %2,9 düşüşle 9.045 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 21 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 11,4 milyon $’a kıyasla 21,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 5.041 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 6.352 mt’a kıyasla 4.434 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.233 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.