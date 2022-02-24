ABD’nin yapısal boru ihracatı Aralık ayında %7,9 arttı

Perşembe, 24 Şubat 2022 09:07:36 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %7,9 artışla ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %19,5 düşüşle 7.145 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 15,8 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 13,3 milyon $’a kıyasla 15,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 3.694 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 6.371 mt’a kıyasla 4.331 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.585 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.