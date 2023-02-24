ABD’nin yapısal boru ihracatı Aralık ayında %22,8 azaldı

Cuma, 24 Şubat 2023 09:07:17 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %22,8 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %6,8 düşüşle 6.658 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 15,9 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 15,8 milyon $’a kıyasla 12,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 3.063 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 4.331 mt’a kıyasla 3.865 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.377 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.