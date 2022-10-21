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ABD’nin yapısal boru ihracatı Ağustos ayında %7,3 arttı

Cuma, 21 Ekim 2022 09:06:53 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %7,3 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %28,1 artışla 13.448 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 27,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 21,5 milyon $’a kıyasla 33,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 6.527 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 6.525 mt’a kıyasla 8.738 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.369 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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