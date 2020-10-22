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ABD’nin yapısal boru ihracatı Ağustos ayında %68,6 arttı

Perşembe, 22 Ekim 2020 11:05:16 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, 2020 yılının Ağustos ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı Temmuz ayına göre %68,6 ve önceki yılın Ağustos ayına göre %4 artışla 10.704 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Temmuz ayında kaydedilen 9,4 milyon $ ve önceki yılın Ağustos ayında kaydedilen 14,9 milyon $’a kıyasla 14,8 milyon $ oldu.

Ağustos ayında, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında yapılan 3.947 mt’a ve önceki yılın Ağustos ayında yapılan 6.024 mt’a kıyasla 5.269 mt ihracat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 2.561 mt ile Meksika ve 2.233 mt ile Turks ve Caicos Adaları takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  boru  borular  |  benzer haberler »


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