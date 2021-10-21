ABD’nin yapısal boru ihracatı Ağustos ayında %21,8 arttı

Perşembe, 21 Ekim 2021 08:57:27 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %21,8 artışla ve geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %9,2 düşüşle 10.497 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 19,2 milyon $’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 16,7 milyon $’a kıyasla 21,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 4.296 mt’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 5.997 mt’a kıyasla 6.525 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.758 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.