ABD’nin ticaret açığı Ocak ayında 68,2 milyar $’a yükseldi

Pazartesi, 08 Mart 2021 10:05:03 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, Ocak ayında ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın, 67 milyar $ olan Ocak ayına kıyasla 1,2 milyar $ artışla 68,2 milyar $ olduğunu açıkladı.

Ocak ayında ülkenin mal ve hizmet ihracatı Aralık ayından 1,8 milyar $ fazla, 191,9 milyar $ oldu. Ocak ayında gerçekleştirilen ithalat, Aralık ayında kaydedilen ithalattan 3,1 milyar $ yüksek olarak 260,2 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında mal ve hizmet ticareti açığındaki artış, mal ticareti açığının 1,3 milyar $ artışla 85,5 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 100.000 $ düşüşle 17,2 milyar $ olmasının bir sonucu.

2021 yılı Ocak ayındaki mal ve hizmet ticaretindeki açık, 2020 yılının Ocak ayındaki açığın 23,8 milyar $ veya %53,7 üstünde kaydedildi. İhracat, yıllık bazda 15,7 milyar $ veya %7,6 azalırken; ithalat ise 8,1 milyar $ veya %3,2 artış kaydetti.

Ocak ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (5,3 milyar $), Hong Kong (2,4 milyar $), Brezilya (2,4 milyar$), Suudi Arabistan (500 milyon $) ve İngiltere (500 milyon $) ile ticaret fazlası ortaya çıkarken, Çin (27,2 milyar $), Avrupa Birliği (20,1 milyar $), Meksika (11,9 milyar $), Almanya (7,2 milyar $), Japonya (5,2 milyar $), İtalya (2,9 milyar $), Fransa (2,3 milyar $), Hindistan (2,3 milyar $), Tayvan (2,1 milyar $), Kanada (2 milyar $), Güney Kore (900 milyon $) ve Singapur (100 milyon $) ile yapılan ticarette açık verildi.