ABD’nin ticaret açığı Aralık ayında 66,6 milyar $’a geriledi

Pazartesi, 08 Şubat 2021 10:02:30 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, Aralık ayında ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın, 69 milyar $ olan Kasım ayına kıyasla 2,4 milyar $ düşüşle 66,6 milyar $ olduğunu açıkladı.

Aralık ayında ülkenin mal ve hizmet ihracatı Kasım ayından 6,2 milyar $ fazla, 190 milyar $ oldu. Aralık ayında gerçekleştirilen ithalat, Kasım ayında kaydedilen ithalattan 3,8 milyar $ yüksek olarak 256,6 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında mal ve hizmet ticareti açığındaki artış, mal ticareti açığının 2,8 milyar $ düşüşle 84,2 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 400.000 $ düşüşle 17,5 milyar $ olmasını yansıtıyor.

2020 yılındaki mal ve hizmet ticaretindeki açık, 2019 yılındaki açığın 101,9 milyar $ veya %17,7 üstünde kaydedildi. 2020 yılında yapılan ihracat, bir önceki yıldan 396,4 milyar $ veya %15,7 düşükken; ithalat ise 294,5 milyar $ veya %9,5 düşüş kaydetti.

Aralık ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (3,9 milyar $), Hong Kong (2,1 milyar $), OPEC (1,9 milyar $), Brezilya (800 milyon $), Suudi Arabistan (600 milyon $) ve İngiltere (200 milyon $) ile ticaret fazlası ortaya çıkarken, Çin (28,1 milyar $), Avrupa Birliği (19,2 milyar $), Meksika (10,3 milyar $), Almanya (5,8 milyar $), Japonya (5,5 milyar $), Tayvan (3,2 milyar $), İtalya (3,2 milyar $), Hindistan (2,8 milyar $), Güney Kore (2,7 milyar $), Fransa (1,6 milyar $), Kanada (1,1 milyar $) ve Singapur (900 milyon $) ile yapılan ticarette açık verildi.