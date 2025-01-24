ABD’nin teneke levha ithalatı Kasım’da aylık %34,2 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %34,2 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %39,7 artışla 71.325 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 150,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 78,6 milyon $’a kıyasla 108,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 19.155 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 21.029 mt’a kıyasla 25.593 mt ile Hollanda oldu. Hollanda’yı, 19.668 mt ile Almanya, 7.163 mt ile Tayvan, 7.070 mt ile Çin, 5.417 ile Kanada ve 2.879 mt ile İspanya takip etti.