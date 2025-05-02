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ABD’nin teneke levha ihracatı Şubat’ta aylık %36,3 yükseldi

Cuma, 02 Mayıs 2025 09:32:48 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %36,3 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %45,4 düşüşle 3.939 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 3,4 milyon $’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 8,2 milyon $’a kıyasla 4,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke 1.825 mt ile Meksika oldu. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı bir pazar olmadı.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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