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ABD’nin teneke levha ihracatı Mayıs ayında %27,1 arttı

Salı, 26 Temmuz 2022 09:07:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %27,1 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %40,7 artışla 10.669 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 10,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 6,8 milyon $’a kıyasla 14,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 1.748 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 1.817 mt’a kıyasla 3.659 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.317 mt ile Kanada, 1.283 mt ile Pakistan ve 1.028 mt ile Hindistan takip etti.


Etiketler: Teneke Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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