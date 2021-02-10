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ABD’nin teneke levha ithalatı Aralık ayında %10,1 yükseldi

Çarşamba, 10 Şubat 2021 10:10:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 yılının Aralık ayında ABD’nin teneke levha ithalatı Kasım ayına göre %10,1 artış ve önceki yılın Aralık ayına kıyasla %85,1 artışla 75.930 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Kasım ayında kaydedilen 63,6 milyon $ ve önceki yılın Aralık ayında kaydedilen 44,7 milyon $’a kıyasla 69,5 milyon $ oldu.

Aralık ayında, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında yapılan 16.984 mt ve önceki yılın Aralık ayında yapılan 7.846 mt’a kıyasla 33.405 603 mt ithalat yapılan Hollanda oldu. Hollanda’yı 13.873 mt ile Almanya, 13.295 mt ile Kanada, 6.322 mt ile Tayvan ve 4.396 mt ile Çin takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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