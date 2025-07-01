ABD’nin teneke levha ithalatı 2025’in Nisan ayında %42,8 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %42,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %61,2 artışla 135.570 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 144,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 132,2 milyon $’a kıyasla 197,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 21.024 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 27.056 mt’a kıyasla 41.825 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 34.071 mt ile Hollanda, 14.391 mt ile Kanada, 24.639 mt ile Çin, 8.806 mt ile Tayvan ve 3.960 mt ile Güney Kore takip etti