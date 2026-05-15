ABD’nin rulo levha ihracatı 2026’nın Mart ayında %6,5 geriledi

Cuma, 15 Mayıs 2026 14:00:06 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin rulo levha ihracatı bir önceki aya kıyasla %6,5 düşüş ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %58,4 artışla 41.797 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 49,38 milyon $’a ve 2025 yılının Mart ayında kaydedilen 29,19 milyon $’a kıyasla 45,09 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Şubat ayında kaydedilen 38.559 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 18.011 mt’a kıyasla 34.884 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 6.243 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


