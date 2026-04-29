 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin rulo levha ithalatı 2026’nın Şubat ayında %50,4 düştü

Çarşamba, 29 Nisan 2026 14:04:53 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin rulo levha ithalatı bir önceki aya kıyasla %50,4 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %65,4 düşüşle 26.403 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 37,57 milyon $’a ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 56,4 milyon $’a kıyasla 17,59 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 16.845 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 42.011 mt’a kıyasla 16.192 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.958 mt ile Japonya ve 2.385 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis