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ABD’nin teneke levha ihracatı Kasım’da aylık %24,9 geriledi

Perşembe, 30 Ocak 2025 09:43:42 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %24,9 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %21,5 düşüşle 3.812 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 5,5 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 8,7 milyon $’a kıyasla 4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 338 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 1.519 mt’a kıyasla 922 mt ile Meksika oldu. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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