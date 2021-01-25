ABD’nin teneke levha ihracatı Kasım ayında %9,4 azaldı

Pazartesi, 25 Ocak 2021 10:48:54 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, 2020 yılının Kasım ayında ABD’nin teneke levha ihracatı Ekim ayına kıyasla %9,4 ve önceki yılın Kasım ayına kıyasla %11,5 artışla 10.432 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Ekim ayında kaydedilen 9,6 milyon $ ve bir önceki yılın Kasım ayında kaydedilen 6,3 milyon $’a kıyasla 7,1 milyon $ oldu.

Kasım ayında, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında yapılan 2.242 mt’a ve 2019 yılının Kasım ayında yapılan 1.914 mt’a kıyasla 2.275 mt ihracat yapılan Hindistan oldu. Hindistan’ı 2.070 mt ile Pakistan, 1.779 mt ile Kanada ve 1.692 mt ile Meksika takip etti.