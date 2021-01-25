﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin teneke levha ihracatı Kasım ayında %9,4 azaldı

Pazartesi, 25 Ocak 2021 10:48:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, 2020 yılının Kasım ayında ABD’nin teneke levha ihracatı Ekim ayına kıyasla %9,4 ve önceki yılın Kasım ayına kıyasla %11,5 artışla 10.432 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Ekim ayında kaydedilen 9,6 milyon $ ve bir önceki yılın Kasım ayında kaydedilen 6,3 milyon $’a kıyasla 7,1 milyon $ oldu.

Kasım ayında, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında yapılan 2.242 mt’a ve 2019 yılının Kasım ayında yapılan 1.914 mt’a kıyasla 2.275 mt ihracat yapılan Hindistan oldu. Hindistan’ı 2.070 mt ile Pakistan, 1.779 mt ile Kanada ve 1.692 mt ile Meksika takip etti.

 


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

25  Oca

ABD’nin yapısal boru ithalatı Kasım ayında %17,9 azaldı
22  Oca

ABD’de hurda fiyatlarının geneli Şubat ayında düzeltilecek
21  Oca

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Kasım ayında %1,6 azaldı
20  Oca

ABD’nin filmaşin ithalatı Kasım ayında %21 arttı
11  Oca

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Kasım ayında %12,4 düştü