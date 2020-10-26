ABD’nin takım çeliği ithalatı Ağustos ayında %7,9 düştü

Pazartesi, 26 Ekim 2020 09:53:38 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ağustos ayında ABD’nin takım çeliği ithalatı, bir önceki aya göre %7,9 ve geçen yılın aynı ayına göre %37,4 düşüşle 7.571 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 24,4 milyon $ ve 2019 yılı Ağustos ayında kaydedilen 31,6 milyon $’a kıyasla 22,8 milyon $ oldu.

Ağustos ayında ABD en fazla takım çeliği ithalatını, Temmuz ayında kaydedilen 1.965 mt ve geçen yıl Ağustos ayında kaydedilen 5.716 mt’a kıyasla 1.042 mt ile Japonya’dan gerçekleştirdi.