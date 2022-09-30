ABD’nin takım çeliği ihracatı Temmuz ayında %3,6 arttı

Cuma, 30 Eylül 2022 09:06:34 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %3,6 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %44,5 artışla 8.548 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 22,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 11,1 milyon $’a kıyasla 16,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 5.297 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 5.467 mt’a kıyasla 5.181 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.873 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.