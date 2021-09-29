ABD’nin takım çeliği ihracatı Temmuz ayında %14,9 düştü

Çarşamba, 29 Eylül 2021 09:11:33 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %14,9 düşüşle ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %93,4 artışla 5.914 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 11,9 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 5,7 milyon $’a kıyasla 11,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 6.501 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 1.646 mt’a kıyasla 5.467 mt ile Meksika oldu. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.