﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin takım çeliği ihracatı Temmuz ayında %14,9 düştü

Çarşamba, 29 Eylül 2021 09:11:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %14,9 düşüşle ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %93,4 artışla 5.914 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 11,9 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 5,7 milyon $’a kıyasla 11,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 6.501 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 1.646 mt’a kıyasla 5.467 mt ile Meksika oldu. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

29 Eyl

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Ağustos ayında %18,4 arttı
27 Eyl

ABD’nin OCTG boru ihracatı Temmuz ayında %10,8 düştü
22 Eyl

ABD’nin teneke levha ihracatı Temmuz ayında %9,2 düştü
22 Eyl

ABD’nin mekanik boru ithalatı Temmuz ayında %27,9 arttı
21 Eyl

ABD’nin yapısal boru ihracatı Temmuz ayında %6,8 düştü