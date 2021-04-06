ABD’nin takım çeliği ihracatı Ocak ayında %8,9 düştü

Salı, 06 Nisan 2021 10:56:08 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin takım çeliği ihracatı Aralık ayına göre %8,9 düşüş fakat geçen yılın Ocak ayına kıyasla %30,5 artışla 5.224 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Aralık ayında kaydedilen 8,8 milyon $ ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 7,4 milyon $’a kıyasla 8,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 4.851 mt ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 3.350 mt’a kıyasla 4.789 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.