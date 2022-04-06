ABD’nin takım çeliği ihracatı Ocak ayında %72,5 arttı

Çarşamba, 06 Nisan 2022 09:12:25 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %72,5 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %47,9 artışla 7.726 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 10,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 8,3 milyon $’a kıyasla 14,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 3.941 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 4.789 mt’a kıyasla 4.602 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.703 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.