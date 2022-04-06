﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin takım çeliği ihracatı Ocak ayında %72,5 arttı

Çarşamba, 06 Nisan 2022 09:12:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %72,5 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %47,9 artışla 7.726 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 10,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 8,3 milyon $’a kıyasla 14,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 3.941 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 4.789 mt’a kıyasla 4.602 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.703 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

Benzer haberler

06 Nis

ABD’nin rulo levha ithalatı Şubat ayında %34,2 düştü
05 Nis

ABD’nin çekme tel ihracatı Ocak ayında %4,3 arttı
05 Nis

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Şubat ayında %95,6 arttı
31 Mar

ABD’nin hat borusu ihracatı Ocak ayında %109,7 arttı
31 Mar

ABD’nin soğuk sac ithalatı Şubat ayında %25,5 düştü
30 Mar

ABD’nin OCTG boru ihracatı Ocak ayında %20,5 arttı
30 Mar

ABD’nin sıcak sac ithalatı Şubat ayında %48 düştü
29 Mar

ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ocak ayında %19,4 arttı
29 Mar

ABD’nin slab ithalatı Şubat ayında %40,2 düştü
28 Mar

ABD’nin teneke levha ihracatı Ocak ayında %19,8 arttı