ABD’nin takım çeliği ihracatı Nisan ayında %0,7 düştü

Çarşamba, 30 Haziran 2021 10:16:32 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %0,7 düşüşle ve 2020 yılının Nisan ayına kıyasla %283,9 artışla 6.316 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 10,7 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 4 milyon $’a kıyasla 11,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 5.085 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 1.317 mt’a kıyasla 5.154 mt ile Meksika oldu. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.