ABD’nin takım çeliği ihracatı Mayıs ayında %2,7 düştü

Pazartesi, 02 Ağustos 2021 09:47:40 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %2,7 düşüşle ve 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla %160,7 artışla 5.161 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 11,1 milyon $’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 4,6 milyon $’a kıyasla 10,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 5.154 mt’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 1.647 mt’a kıyasla 4.322 mt ile Meksika oldu. Mayıs ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.